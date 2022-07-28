Як пише Politeka.net, Дар'я взяла участь у новій фотосесії, результатами якої поділилася у себе в Інстаграм.

Перед камерою вона з'явилася в елегантному світлому костюмі, що складається з жакету та широких штанів. Під піджак Дарина нічого не одягла. Це вбрання красиво підкреслило струнку фігурку актриси та витончене декольте. Її волосся розпущене. Вона сидить навпочіпки, впустивши голову вниз.

"Сиджу як хочу", - йдеться у підписі.

Читачки сторінки Дарії Петрожицької зачаровані її витонченістю та грацією. Вони порівняли актрису зі справжньою леді.

"Наша красуня",

"Моя улюблена фотосесія",

"Леди",

"Неперевершена", - пишуть у мережі.

Спочатку повномасштабної війни актриса була в Україні, а на 19-й день вирішила виїхати з країни до свого коханого до Німеччини. Петрожицька наголосила, що взагалі не планувала говорити про свої стосунки.

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