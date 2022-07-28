Как пишет Politeka.net, Дарья приняла участие в новой фотоссесии, результатами которой поделилась у себя в Инстаграм.

Перед камерой она появилась в элегантном светлом костюме, состоящим из жакета и широких брюк. Под пиджак Дарья ничего не одела. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигурку актрисы и изящное декольте. Ее волосы распущены. Она сидит на корточках, упустив голову вниз.

"Сижу как хочу", - говорится в подписи.

Читательницы страницы Дарьи Петрожицкой очарованы ее изяществом и грацией. Они сравнили актрису с настоящей леди.

"Наша красотка",

"Моя любимая фотосессия",

"Леди",

"Непревзойденная", - пишут в сети.

Сначала полномасштабной войны актриса была в Украине, а на 19-й день решила уехать из страны к своему возлюбленному в Германию. Петрожицкая отметила, что вообще не планировала говорить о своих отношениях.

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