Звезда "Папика" актриса Даша Петрожицкая рассказала о своем нервном срыве, который у нее случился.

Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса, звезда сериала "Папик". Звезда рассказала в интервью, как столкнулась с войной в Украине. Фрагмент этого общения "Зірковий шлях" опубликовал у себя на страничке в Инстаграм.

"Нервный срыв. О, я сейчас начинаю плакать... Я уже сказала, давайте мне какие-то лекарства. А это не очень удивительно, что нас бомбят, а я хочу кофе выпить", - сказала Петрожицкая в интервью.

"Даша Петрожицкая вспомнила нервный срыв

Актриса рассказала, как едва уговорила маму уехать из Чернигова. О ночевке в шкафу, выезде за границу к любимому, нервном срыве, помощи Украине и планах на будущее", - написала Даша.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Люблю", "Будем надеяться, что очень скоро победим и все будет хорошо".

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