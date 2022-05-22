Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса, звезда сериала "Папик". Звезда рассказала в интервью, как столкнулась с войной в Украине. Фрагмент этого общения "Зірковий шлях" опубликовал у себя на страничке в Инстаграм.
"Нервный срыв. О, я сейчас начинаю плакать... Я уже сказала, давайте мне какие-то лекарства. А это не очень удивительно, что нас бомбят, а я хочу кофе выпить", - сказала Петрожицкая в интервью.
"Даша Петрожицкая вспомнила нервный срыв
Актриса рассказала, как едва уговорила маму уехать из Чернигова. О ночевке в шкафу, выезде за границу к любимому, нервном срыве, помощи Украине и планах на будущее", - написала Даша.
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