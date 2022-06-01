Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса театра и кино. Звезда недавно дала интервью, в котором рассказала о нервном срыве и необходимости лечения. Также Дарья отметила, что сейчас живет в Германии, где ее приютил парень. Фрагмент интервью опубликовал "Зірковий шлях" в своем Инстаграм.
"На 19-й день я приехала в Гамбург, в Германию. И теперь я тут, тут живет мой парень, это его квартира и он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Это мой Алексей, о котором я не хотела рассказывать, особенно то, что он живет за границей. Он украинец, но живет в Гамбурге", - сказала Дарья.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Так мужчины украинцы сидят за границей "патриоты", "Я тоже переехала к мужу".
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Не лезь в Украину, потому что добро пожаловать в ад": в рф уже заканчиваются места на кладбищах
Грядет перелом в боях против оккупантов: генерал назвал сроки и пояснил, что изменится
Ольга Сумская рассказала, чем будет заниматься с мужем без работы в театре: "Имеем честь сотрудничать с..."
Тарифы на коммуналку: в Офисе президента сообщили, сколько придется платить за газ и тепло
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о нервном срыве
А еще Politeka писала, что Дарья Петрожицкая рассказала, куда перебралась жить
Также Politeka сообщала, что Петрожицкая после переезда решила не притворяться, что все хорошо