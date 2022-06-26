Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает Украину в войне за независимость от россии. Сначала актриса была в Украине, а на 19-й день решила уехать из Украины к своему возлюбленному в Германию. Петрожицкая отметила, что вообще не планировала говорить о своих отношениях.
Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз поделилась новыми сторис, рассказав, что впервые сделала с 24 февраля.
"Всем привет. Хотела поделится с вами, что впервые с 24 февраля я чувствую себя красивой. Сегодня делаем небольшой фестиваль", - сказала Даша.
На кадрах Петрожицкая улыбалась и была в белой рубашке.
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Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о парне, который ее приютил в Германии
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