Актриса Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик", показала себя и рассказала, что сделала впервые с 24 февраля.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает Украину в войне за независимость от россии. Сначала актриса была в Украине, а на 19-й день решила уехать из Украины к своему возлюбленному в Германию. Петрожицкая отметила, что вообще не планировала говорить о своих отношениях.

Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз поделилась новыми сторис, рассказав, что впервые сделала с 24 февраля.

"Всем привет. Хотела поделится с вами, что впервые с 24 февраля я чувствую себя красивой. Сегодня делаем небольшой фестиваль", - сказала Даша.

На кадрах Петрожицкая улыбалась и была в белой рубашке.

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