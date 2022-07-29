Як пише Politeka.net , кадри, зроблені в кабіні літака, телеведуча оприлюднила у себе в Інстаграм.
Пілот Макс Михайлюк став героєм нового випуску Раміни Есхакзай "Ходять чутки". Блогерша зазначила, що інтерв'ю було записано ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у мирній обстановці.
«У цьому інтерв'ю Макс розповів про те, як став льотчиком, де навчався цієї професії та скільки тисяч доларів коштує навчання на пілота.
Як отримав ліцензію пілота-інструктора та відкрив свою льотну школу Flymax. Як влаштований літак та панель приладів пілота. За що відповідає пілот і чи автопілот може повністю замінити людину. Як збирається команда для рейсу, що входить до обов'язків командира, а що другого пілота», - розповіла Раміна.
Насамкінець, Макс дав пораду, як битися від аерофобії і порекомендував курс звільнення від страху польотів на літальних апаратах.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Мають частковий успіх: окупанти закріплюються на нових позиціях та перекидають додаткові сили
Почалася операція зі звільнення Херсона, розкрито тактику ЗСУ: "Вигрібатимуть від нас"
53-річна Лопес у "дірявому" боді здивувала станом фігури поблизу: "Вищий сорт"
Вакарчук повідомив про трагедію, обірвалося життя видатного українця: "Подивіться на це фото..."
Нагадаємо, переможниця «Холостяка» Ганна Богдан після розставання із Заливаком чесно розповіла, чи має бойфренд.
Як повідомляла Politeka, зірка «Х-Фактора» Ніколайчук напала на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
Також Politeka писала, що онука Софії Ротару показала, у чому підкорює Лос-Анджелес.