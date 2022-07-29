Як пише Politeka.net , кадри, зроблені в кабіні літака, телеведуча оприлюднила у себе в Інстаграм.

Пілот Макс Михайлюк став героєм нового випуску Раміни Есхакзай "Ходять чутки". Блогерша зазначила, що інтерв'ю було записано ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у мирній обстановці.

«У цьому інтерв'ю Макс розповів про те, як став льотчиком, де навчався цієї професії та скільки тисяч доларів коштує навчання на пілота.

Як отримав ліцензію пілота-інструктора та відкрив свою льотну школу Flymax. Як влаштований літак та панель приладів пілота. За що відповідає пілот і чи автопілот може повністю замінити людину. Як збирається команда для рейсу, що входить до обов'язків командира, а що другого пілота», - розповіла Раміна.

Насамкінець, Макс дав пораду, як битися від аерофобії і порекомендував курс звільнення від страху польотів на літальних апаратах.

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