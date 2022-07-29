Как пишет Politeka.net, кадры, сделанные в кабине самолета, телеведущая обнародовала у себя в Инстаграм.

Пилот Макс Михайлюк стал героем нового выпуска Рамины Эсхакзай «Ходят слухи». Блогерша отметила, что интервью было записано еще до полномасштабного вторжения россии в Украину, в мирной обстановке.

«В этом интервью Макс рассказал о том, как стал летчиком, где обучался этой профессии и сколько тысяч долларов обходится обучение на пилота.

Как получил лицензию пилота- инструктора и открыл свою лётную школу Flymax. Как устроен самолет и приборная панель пилота. За что отвечает пилот и может ли автопилот полностью заменить человека. Как собирается команда для рейса, что входит в обязанности командира, а что второго пилота», - рассказала Рамина.

Напоследок, Макс дал совет, как избиваться от аерофобии и порекомендовал курс по избавлению от боязни полётов на летательных аппаратах.

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