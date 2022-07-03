Как пишет Politeka.net, 21-летняя Соня Евдокименко привлекла внимание поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем девушка решила продемонстрировать, что выглядит отлично не только в дорогих и гламурных вещах, но и в повседневном наряде.
Так, на фото Соня позировала на фоне супермаркета где-то в Лос-Анджелеса. Красотка была одета в голубой худи с белыми полосками в стиле оверсайз. Волосы Сони были распущены и свободно спадали на плечи без особой укладки.
Образ девушки дополнял простой и естественный макияж. Евдокименко мило улыбалась, позируя на фоне лос-анджелесского городского пейзажа.
«Захватываем ЛА», - подписала снимок Евдокименко.
На публикацию отреагировал единственный сын Софии Ротару и отец Сони, Руслан Евдокименко. Он поддержал дочку сердечками в комментариях.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной: "Противно слышать..."
"Без отца осталось восемь детей": украинцы на коленях провожают Героя в последний путь
"А чего вы возмущаетесь?": в Донецке студентов отправляют на убой, матери "бунтуют"
Приходько накинулась на Потапа, продюсер не стал молчать: "Многоуважаемая Анастасия..."
Подписчики красотки также не смогли пройти мимо.
«С каждым днем все ярче и ярче», «Прекрасная», «Красавица», «Свети и радуй нас», «Восхитительная», - пишут люди.
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская растрогала до слез строчками о судьбе.
Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Лазановский честно показал проблемное лицо.
Также Politeka писала, что Сумская в белоснежном наряде похвасталась любимым занятием из прошлого.