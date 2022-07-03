Как пишет Politeka.net, 21-летняя Соня Евдокименко привлекла внимание поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем девушка решила продемонстрировать, что выглядит отлично не только в дорогих и гламурных вещах, но и в повседневном наряде.

Так, на фото Соня позировала на фоне супермаркета где-то в Лос-Анджелеса. Красотка была одета в голубой худи с белыми полосками в стиле оверсайз. Волосы Сони были распущены и свободно спадали на плечи без особой укладки.

Образ девушки дополнял простой и естественный макияж. Евдокименко мило улыбалась, позируя на фоне лос-анджелесского городского пейзажа.

«Захватываем ЛА», - подписала снимок Евдокименко.

На публикацию отреагировал единственный сын Софии Ротару и отец Сони, Руслан Евдокименко. Он поддержал дочку сердечками в комментариях.

Подписчики красотки также не смогли пройти мимо.

«С каждым днем все ярче и ярче», «Прекрасная», «Красавица», «Свети и радуй нас», «Восхитительная», - пишут люди.

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