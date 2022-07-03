Победительница "Холостяка" Анна Богдан после расставания с Михаилом Заливако рассказала, есть ли у нее новый парень.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить на проекте, после чего пара долгое время была вместе. Но война стала роковым испытанием для многих звездных пар и Михаил с Анной не стали исключением. Богдан долгое время была в Лондоне, пребывая в безопасности от войны, которая идет в Украине. А не так давно возвращалась обратно, но уже снова уехала. Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз решила поговорить с фанатами, отвечая на их вопросы в директ.

"Ты имеешь нового парня?", - спросила фанатка.

"Нет, нового не имею. Я не прыгаю из отношений в отношения. И вообще мне тяжело, чтобы кто-то понравился. Так было всегда", - написала Анна Богдан в ответе и показала эффектный образ.

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