Популярна українська блогерка та дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова продовжує розповідати про себе та своє життя в Інстаграм. Також вона часто ділиться різними моментами з особистого спілкування з чоловіком, телеведучим Микитою Добриніним.

«Микита, чотири вибухи в області, ви як? Ще два прильоти, вже шість! Телефон недоступний у тебе чому? Скажи, що з тобою все гаразд. Плюс ще один! Ще два» – у паніці пише Даша.

Нагадаємо, Микита захищає свою країну з перших днів вторгнення окупантів. Тому в мережі чоловік раніше з'являвся не так часто і мало розповідав про себе.

«Улюблена, читаю. Все гаразд, я тут» - коротко відповідає чоловік.

«Я о 4:46, коли знаю, що у Києві повітряна тривога.25 ракет за годину по Україні» - висловилася Даша.

Також Квіткова розповіла, як маленький син відображає її власний емоційний стан через всі обстріли, повітряні тривоги та переживання за чоловіка:

"Спочатку він сміється, грає, насолоджується життям і начебто все ок, а через секунду він уже гірко плаче і хоче до мене в обійми, але ще через секунду у нього починається дика істерика, він робить "зірочки" і не хоче, щоб його чіпали. Саме так і виглядає зараз моє (і не тільки) самопочуття. Це до питання "як я", якщо ви питали", - написала блогерка.

Нагадаємо, "Змінюються на очах": ведучий "Холостяка" Решетник зворушив кадром із синами, яких давно не бачив.

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