Популярная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова продолжает рассказывать о себе и своей жизни в Инстаграм. Также она часто делится разными моментами из личного общения с супругом, телеведущим Никитой Добрыниным.
«Никита, четыре взрыва в области, вы как? Еще два прилета, уже шесть! Телефон недоступен у тебя, почему? Скажи, что с тобой все в порядке. Плюс еще один! Еще два» - в панике пишет Даша.
Напомним, Никита защищает свою страну с первых дней вторжения оккупантов. Поэтому в сети мужчина ранее появлялся не так часто и мало что рассказывал о себе.
«Любимая, читаю. Все хорошо, я тут» - коротко отвечает мужчина.
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«Я в 4:46, когда знаю, что в Киеве воздушная тревога.25 ракет за час по Украине» - высказалась Даша.
Также Квиткова рассказала, как маленький сын отображает ее собственное эмоциональное состояние из-за всех обстрелов, воздушных тревог и переживаний за супруга:
"Сначала он смеется, играет, наслаждается жизнью и вроде бы все ок, а через секунду он уже горько плачет и хочет ко мне в объятия, но еще через секунду у него начинается дикая истерика, он делает "звездочки" и не хочет, чтобы его трогали. Именно так и смотрится сейчас мое (и не только) самочувствие. Это к вопросу "как я", если вы спрашивали", - написала блогерша.
Напомним, "Меняются на глазах": ведущий "Холостяка" Решетник растрогал кадром с сынами, которых давно не видел.
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