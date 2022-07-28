Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала зіркою Нового каналу та зібрала понад 4 мільйони фоловерів у своєму Instagram, розповіла про лазню її сторінки. Як виявилося, артистка отримала блокування облікового запису через висвітлення ситуації в країні.

До речі, українські артисти часто отримують бан сторінок лише через те, що говорять правду та засуджують вторгнення Росії та лицемірну поведінку артистів звідти. Тоді як блогери з Росії наживаються на війні і рекламують різну підтримку прихильників.

«Друзі, довбані орки дісталися і до моєї Інстаграм-сторінки. І не факт, що я її поверну... Але постараюся. Тому що нас не здолати! Ні на полі бою, ні на полі інтернету! У мене на початку повномасштабної війни було 14% передплатників Росії. Я почала чистити Інстаграм від цієї орківщини, бо 14% із 4 мільйонів це багато, всіх одразу не заблокуєш», — розповідала Нікітюк.

Зазначимо, артистка не збирається здаватися і вже заявила, що продовжуватиме працювати над новими проектами, а на згадку про минуле вона має і друковані фото.

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