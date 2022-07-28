Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала звездой Нового канала и собрала более 4 миллионов фолловеров в своем Instagram, рассказала о бане ее страницы. Как оказалось, артистка получила блокировку аккаунта из-за освещения ситуации в стране.

К слову, украинские артисты часто получают бан страниц только из-за того, что говорят правду и осуждают вторжение рф и лицемерное поведение артистов оттуда. В то время как блогеры из рф наживаются на войне и рекламируют различную поддержку вторженцев.

«Друзья, долбанные орки добрались и до моей Инстаграм-страницы. И не факт, что я ее верну… Но постараюсь. Потому что нас не одолеть! Ни на поле боя, ни на поле интернета! У меня в начале полномасштабной войны было 14% подписчиков по россии. Я начала чистить Инстаграм от этой орковщины, потому что 14% из 4 миллионов это много, всех сразу не заблокируешь», — рассказывала Никитюк.

Отметим, артистка не собирается сдаваться и уже заявила, что будет продолжать работать над новыми проектами, а в память о прошлом у нее есть и печатные фото.

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