Як повідомляє Politeka.net , цього року знаменита артистка Демі Мур відсвяткує 60-річний ювілей. І при цьому з легкістю доводить, що виглядає досить розкішно в купальнику і значно молодший за свої роки.
Новою фотосесією артистка довела, що вік – це лише цифра і не слід скромничати. На фотографіях 59-річна зірка позує в білому купальнику Tropez, і чорному купальнику на тонких лямках з нової колекції.
«Друга крапля моря тут! Усі стилі з моєї колаборації вже доступні для покупки», - пише Мур.
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«Просто чудово; Краса ❤; Вони чудово виглядають, Демі; Сенсаційний вигляд ❤️Чи є сенс приділяти стільки уваги своїй кар'єрі; Найкраще тіло, яке можна купити за гроші…; Відмінні фотографії! 💕 Хотів би я мати професійного фотографа… мій чоловік просто не робить мене красивою 😂».
Зазначимо, голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, але ця цифра зовсім не вкладається в голові, оскільки зірка виглядає значно молодшою за свої роки. Причому Шерон робить це і без пластики, віддаючи перевагу правильному догляду за собою.
Нещодавно пройшов модний показ Dolce & Gabbana, на якому Стоун здивувала зовнішнім виглядом.
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