Как сообщает Politeka.net, в этом году знаменитая артистка Деми Мур отпразднует 60-летний юбилей. И при этом с легкостью доказывает, что выглядит довольно роскошно в купальнике и значительно моложе своих лет.

Новой фотосессией артистка доказала, что возраст – это всего лишь цифра и не следует скромничать. На фотографиях 59-летняя звезда позирует в белом слитном купальнике Tropez, и черном купальнике на тонких лямках из новой коллекции.

«Вторая капля моря здесь! Все стили из моей коллаборации уже доступны для покупки» - пишет Мур.

В сети изумлены:

«Просто превосходно; Красота ❤; Они отлично выглядят, Деми; Сенсационный вид ❤️Есть ли смысл уделять столько внимания своей карьере; Лучшее тело, которое можно купить за деньги…; Отличные фотографии! 💕 Хотел бы я иметь профессионального фотографа… мой муж просто не делает меня красивой 😂».

Отметим, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, но эта цифра совершенно не укладывается в голове, так как звезда выглядит значительно моложе своих лет. Причем Шэрон делает это и без пластики, предпочитая правильный уход за собой.

Недавно прошел модный показ Dolce & Gabbana, на котором Стоун изумила внешним видом.

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