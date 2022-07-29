Как сообщает Politeka.net, в этом году знаменитая артистка Деми Мур отпразднует 60-летний юбилей. И при этом с легкостью доказывает, что выглядит довольно роскошно в купальнике и значительно моложе своих лет.
Новой фотосессией артистка доказала, что возраст – это всего лишь цифра и не следует скромничать. На фотографиях 59-летняя звезда позирует в белом слитном купальнике Tropez, и черном купальнике на тонких лямках из новой коллекции.
«Вторая капля моря здесь! Все стили из моей коллаборации уже доступны для покупки» - пишет Мур.
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«Просто превосходно; Красота ❤; Они отлично выглядят, Деми; Сенсационный вид ❤️Есть ли смысл уделять столько внимания своей карьере; Лучшее тело, которое можно купить за деньги…; Отличные фотографии! 💕 Хотел бы я иметь профессионального фотографа… мой муж просто не делает меня красивой 😂».
Отметим, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, но эта цифра совершенно не укладывается в голове, так как звезда выглядит значительно моложе своих лет. Причем Шэрон делает это и без пластики, предпочитая правильный уход за собой.
Недавно прошел модный показ Dolce & Gabbana, на котором Стоун изумила внешним видом.
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