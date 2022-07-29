Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни переселилася жити за кордон і почала гастролювати світом із концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівне фото зі свого візиту до Ізраїлю, де також виступала на благодійному концерті.

На новій фотографії Настя зняла себе в дзеркало в гримерці, вона вигнула спину і трохи нахилилася, засвітивши пружне декольте. Перед камерою співачка з'явилася у легкому вбранні у своїх улюблених відтінках – синьому та жовтому – який підкреслив її струнку фігуру. Пишні кучері артистки розпущені, а на її обличчі легкий макіяж вона пронизливо дивиться в камеру.

У підписі до публікації Каменських написала: "Фотоспогад з благодійного концерту в Ізраїлі у найулюбленіших у світі кольорах". У шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Я обожнюю твоє тіло! Ти заводиш мене", "Красуня", "Сумую", "Може поглядом спопелити", Яка красива", "Дуже красиво, приємно дивитися", "Хорошенька, мила, чудово виглядаєш".

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