Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны переселилась жить за границу и начала гастролировать по миру с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото со своего визита в Израиль, где также выступала на благотворительном концерте.

На новой фотографии Настя запечатлела себя в зеркало в гримерной, она выгнула спину и чуть наклонилась, засветив упругое декольте. Перед камерой певица появилась в легком наряде в своих любимых оттенках – синем и желтом – который подчеркнул ее стройную фигуру. Пышные кудри артистки распущены, а на ее лице легкий макияж, она пронзительно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Каменских написала: "Фотовоспоминание с благотворительного концерта в Израиле в самых любимых в мире цветах". В поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Я обожаю твое тело! Ты заводишь меня", "Красотка", "Скучаю", "Может взглядом испепелить", Какая красивая", "Очень красиво, приятно смотреть", "Хорошенькая, милая, замечательно выглядишь".

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