Вдівець акторки та телеведучої Писанки повідомив, коли і де можна буде попрощатися з його коханою Русею.

За словами Ігоря Ісакова, це відбудеться 2 серпня у Німеччині, пише Politeka.net.

«2.08.22. 10.00 Donnersbergstr. 78

67657 Kaiserslautern Deutschland

Прощання з Русланою відбувається біля церкви міського кладовища 2.08. 22 о 10 годині ранку за адресою Доннерсберг штрассе 78, Кайзерслаутерн. Німеччина», - повідомив Ісаков.

Додамо, що мова йде про перше прощання. Раніше Ісаков повідомляв, що буде кремація.

«…Перше прощання відбудеться по місцю останнього перебування, а саме : місто Кайзерлаутерн, Німеччина (Kaiserslautern, Deutschland)… Потім , після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. В Київ. Як скоро, то буде залежати тільки від швидкості оформлення. Тож місце та час похорону в Києві напишу додатково. Безмежно вдячний всім….», - писав Ісаков.

Українці продовжують висловлювати вдівцю слова співчуття і підтримувати його добрим словом:

«Нехай душа її спочиває з миром», «Вічна пам'ять легендарній Русі», «Ігор, всім серцем із Вами! Молюсь за Русєчку та за Вас», «Прийміть мої співчуття».

Нагадаємо, після смерті Писанки Ісаков повідомив про збір коштів на спасіння дитини, «яка хворіє чимось, що подібне на те що було у Русі».

Українська телеведуча та акторка Руслана Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня. Все сталося у клініці, у Німеччині.

Як виявилося, в улюблениці мільйонів був рак, але про діагноз знали лише найрідніші.

Додамо, що цією весною Писанка втратита маму - жінка дуже хворіла. А перед цим їм довелося тікати з розбомблених окупантами Горенічів.