Вдовец актрисы и телеведущей Писанки сообщил, когда и где можно будет проститься с его любимой Русей.

По словам Игоря Исакова, это произойдет 2 августа в Германии, пишет Politeka.net.

«2.08.22. 10.00 Доннерсберг ул. 78

67657 Кайзерслаутерн Германия

Прощание с Русланой проходит возле церкви городского кладбища 2.08. 22 в 10 часов утра по адресу Доннерсберг Штрассе 78, Кайзерслаутерн. Германия», – сообщил Исаков.

Добавим, что речь идет о первом прощании. Ранее Исаков сообщал, что будет кремация.

«…Первое прощание состоится по месту последнего пребывания, а именно: город Кайзерлаутерн, Германия (Kaiserslautern, Deutschland)… Затем, после оформления всех бумаг, я отвезу мою Русю домой. Киев. Как скоро, это будет зависеть только от скорости оформления. Так что место и время похорон в Киеве напишу дополнительно. Безгранично благодарен всем….», - писал Исаков.

Украинцы продолжают высказывать вдовцу слова соболезнования и поддерживать его добрым словом:

«Пусть душа ее покоится с миром», «Вечная память легендарной Руси», «Игорь, всем сердцем с Вами! Молюсь за Русечку и за Вас», «Примите мои соболезнования».

Напомним, после смерти Писанки Исаков сообщил о сборе средств на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобное тому, что было в Руси».

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля. Все произошло в клинике, Германии.

Как оказалось, у любимицы миллионов был рак, но о диагнозе знали только самые родные.

Добавим, что этой весной Писанка потеряна маму – женщина очень болела. А перед этим им пришлось бежать из разбомбленных оккупантами Гореничей.