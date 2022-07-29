Переможець реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Задворний, який одразу після проекту досить грубо покинув Злату Огневич, став волонтером та допомагає ЗСУ.
Так, у себе в Інстаграмі Задворному розмістив ефектний ролик, на якому показав елітний бандеромобіль для спецпідрозділів.
Як виявилось, у Харкові небайдужі люди передали лімузин для потреб ЗСУ.
Лімузин був білий, проте його вже перефарбували у колір хакі.
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«Та що це за тигр такий їде… Це крутіше, ніж САУ, HIMARS відпочиває», - дивується автор за кадром.
Раніше Андрій Задворний порушив серйозне питання щодо розважального контенту на українському телебаченні, незважаючи на війну.
Він переконаний, що якщо в Україні перестануть випускати розважальний контент, аудиторія почне переходити на доступний, ймовірно, російський.
Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний несподівано звернувся до українців .
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Задворний показав, як виглядав без бороди.
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