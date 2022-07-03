Победитель "Холостячки" со Златой Огневич Андрей Задворный показал, как проводит время в Карпатах, поделившись кадрами.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Предприниматель решил пойти на второй сезон "Холостячки", где главной героиней была Злата Огневич. Бизнесмен победил на проекте, но практически сразу после проекта пара рассталась по инициативе Андрея. Теперь Задворный еще и успешный блогер, за которым следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз в Инстаграм предприниматель поделился снимком из Карпат.

На фото Андрей шел по тропинке. Звезда сделал селфи, повернувшись головой к камере.

"Карпатский привет", - написал Задворный в своей публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"На передовую", "С елями воюете?", "Прекрасный какой", "В стиле Hollywood".

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