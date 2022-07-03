Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Предприниматель решил пойти на второй сезон "Холостячки", где главной героиней была Злата Огневич. Бизнесмен победил на проекте, но практически сразу после проекта пара рассталась по инициативе Андрея. Теперь Задворный еще и успешный блогер, за которым следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз в Инстаграм предприниматель поделился снимком из Карпат.
На фото Андрей шел по тропинке. Звезда сделал селфи, повернувшись головой к камере.
"Карпатский привет", - написал Задворный в своей публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Экс-муж Дорофеевой Дантес засветился на завтраке с бывшей женой Кацурина, к которому ушла Надя: фото
"Я давно готовился": Лукашенко обвинил Украину в "провокациях" и разразился новыми угрозами
Скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной: "Противно слышать..."
Денег больше не ждите: с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев
"На передовую", "С елями воюете?", "Прекрасный какой", "В стиле Hollywood".
Напомним, бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный показал красотку-дочь
А еще Politeka писала, что бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви
Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Задворный показал, как поднимает настроение дочери в это тяжелое время