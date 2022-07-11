Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный украинский бизнесмен. Предприниматель решил попробовать свои силы на проекте "Холостячка" со Златой Огневич. Там Андрею удалось победить, но после проекте Задворный сразу бросил Злату. Зато Андрей стал довольно успешным блогером и теперь за ним следят десятки тысяч фанов в Инстаграм.

Сейчас Задворный активно занимается помощью Украине. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным. А в этот раз решил показать себя с бородой и без.

"Сегодня я официально стал бородачом", - написал Задворный.

А после Андрей решил продемонстрировать себя без бороды и с легкой небритостью. Звезда сразу опубликовал четыре снимка, чтобы можно было оценить.

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