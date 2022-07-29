Победитель "Холостячки" Андрей Задворный, который сейчас волонтерит, показал интересное видео

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который сразу после проекта довольно грубо бросил Злату Огневич, стал волонтером и помогает ВСУ.

Так, у себя в Инстаграм Задворный разместил эффектный ролик, на котором показал элитный бандеромобиль для спецподразделений.

Как оказалось, в Харькове небезразличные люди передали лимузин для нужд ВСУ.

Лимузин был белый, однако его уже перекрасили в цвет хаки.

«Да что это за тигр такой едет…Это круче, чем САУ, HIMARS отдыхает», - удивляется автор за кадром.

Ранее Андрей Задворный поднял серьезный вопрос относительно развлекательного контента на украинском телевидении, несмотря на войну.

Он убежден, что если в Украине перестанут выпускать развлекательный контент, то аудитория начнет переходить на доступный, вероятно, российский.

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