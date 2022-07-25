На своей странице в Instagram предприниматель опубликовал длинный пост, в котором обосновал необходимость развлекательного контента на украинском телевидении, несмотря на войну.

"Украинское телевидение почти умерло. Хочу поделиться с вами очень болезненными мыслями. Большинство из вас знают меня как победителя реалити-шоу Холостячка. 3 месяца съемок, постоянной жизни под одной крышей роднили меня не только с другими участниками, но и с теми, кого вы никогда не видели - съемочной группой", - рассказывает Задворный.

Но с 24 февраля все развлекательные ТВшоу стали «на паузу», многие люди, задействованные в продакшене, остались без работы и перспектив.

"Да, можно сказать, что война – это не время для развлечений, но здесь мы говорим не только о развлечениях, но и о сохранении целой отрасли. Неужели, если девушка, придя с работы включит Холостяка или МастерШеф, это ослабит обороноспособность государства или как-то обидит военных на фронте?", - рассуждает Андрей.

Он также добавил, что парадокс в том, что спрос на развлекательный ТВ-продукт в Украине есть.

"Мы же все равно смотрим на Ютубе Дурнева, Львов на Джипе и т.д., потому что нужно переключаться и отвлекать мозг от новостей. Так вот, сейчас телевизионщики ищут работу не по специальности, как правило, более низкооплачиваемую. Впоследствии какое-то количество из них уедет за границу , где их охотно трудоустроят и большинство так и не вернется", - считает Задворный.

Звезда "Холостячки" резюмирует, что, если мы не будем выпускать развлекательный контент, то аудитория начнет переходить на доступный, вероятно, российский.

Напомним, победитель "Холостячки" Андрей Задворный показал, как его обманул продавец.

Как сообщала Politeka, победитель «Холостячки» Задворный похвастался отдыхом в Карпатах и ​​разозлил украинцев.

Также Politeka писала, что Андрей Задворный показал, как выглядит без бороды.