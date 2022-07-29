Колишній учасник гурту "Час і Скло" Олексій Завгородник, більш відомий як Позитив представив нову пісню з нецензурними висловлюваннями.

Композиція називається «Нічого особистого», вона російською мовою. Пісня зовсім не схожа на ті, що Позитив виконував раніше. Уривок розміщено на Інстаграм-сторінці артиста.

Завгородній пояснив, що це пісня-емоція, якою він хотів донести слухачам із країни-агресора та терориста ставлення українців до всього, що абсурдно називають російським світом.

«Немає жодного світу – росіяни принесли руйнування та біль на мою землю. Вони розпалюють полум'я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах та селах, не буде романів, віршів та пісень. Разом із тисячами наших дітей, матерів, батьків вони спалені в полум'ї від російських бомб та ракет », – розповів він.

"Ничего личного, ничего личного,

Гудят сирены и вой ракет,

Ничего личного, ничего личного,

Скорей б ваш путин сдох, а так обычно всё", - співає виконавець.

Українці оцінили новий твір Олексія Завгороднього.

"Ця пісня дуже крута, всі мої емоції, все, що я про них думаю, ти озвучив у цій пісні 🔥Спасибо",

" Ви досі хочете щось доносити моск@лям? Це нелюди, до яких все одно нічого не дійде, про які треба забути ...",

"Сміливо та стильно",

"Подивилася, і скажу що це клас, дуже сподобався кліп та пісня", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Позитив, який пішов від Потапа, почав виступати з Дядей Вадей із гурту Mozgi.

А ще Politeka повідомляла, що Вєрка Сердючка вразила кадрами, яке тату сестра-двійня Позитива зробила на її честь.

Також Politeka писала, Мішель Андраде похвалилася першими успіхами після відходу від Потапа