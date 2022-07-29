Українська співачка Злата Огневич випустила нову композицію під назвою "Світло" та чуттєвий кліп з кадрами розбору завалів та порятунку людей працівниками ДСНС.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич випустила чутливий кліп, у якому показала кадри, як працівники ДСНС щодня розбирають завали та рятують людей. Окрім того, вона присвятила пісню рятувальникам.

Українська співачка Злата Огневич випустила нову композицію під назвою "Світло" та чуттєвий кліп з кадрами розбору завалів та порятунку людей працівниками ДСНС. У кліп увійшли кадри порятунку ДСНС українцями після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Співачка в якийсь момент розчулилася і заплакала.

"Супер-Герої. Щодня несуть порятунок людям, розмінують території, розбирають завали, при цьому ризикуючи власним здоров'ям і життям! Я захоплююсь ними, як і всіма незламними українцями. Ви бачите кадри, де хлопці посміхаються? Втомлені, але знаходять сили на усмішки"! І я посміхаюся разом з ними і дякую за щоденний подвиг", - написала співачка у підписі до кадрів.



Українці в коментарях похвалили співачку Злату Огневич і подякували їй за нову пісню: "Клас, дуже круто, дякую", "Хочеться слухати знову і знову, неймовірно красива пісня. У ній є надія", "Ви дуже чуйна", "Пісня в саме серце".

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Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.