Украинская певица Злата Огневич выпустила новую композицию под названием "Світло" и чувственный клип с кадрами разбора завалов и спасения людей работниками ГСЧС.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич выпустила чувствительный клип, в котором показала кадры, как работники ГСЧС ежедневно разбирают завалы и спасают людей. Кроме того, она посвятила песню спасателям.

Украинская певица Злата Огневич выпустила новую композицию под названием "Світло" и чувственный клип с кадрами разбора завалов и спасения людей работниками ГСЧС. В клип вошли кадры спасения ГСЧС-никами украинцев после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Певица в какой-то момент расчувствовалась и заплакала.

"Супер-Герои. Каждый день несут спасение людям, разминируют территории, разбирают завалы, при этом рискуя собственным здоровьем и жизнью! Я восхищаюсь ими, как и всеми несокрушимыми украинцами. Вы видите кадры, где ребята улыбаются? Уставшие, но находящие силы на улыбку! И я улыбаюсь вместе с ними и спасибо за ежедневный подвиг", - написала певица в подписи к кадрам.



Украинцы в комментариях похвалили певицу Злату Огневич и поблагодарили ее за новую песню: "Класс, очень круто, спасибо", "Хочется слушать снова и снова, невероятно красивая песня. В ней есть надежда", "Вы очень чуткая", "Песня в самое сердце".

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

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