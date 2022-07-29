Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться правдивими моментами зі свого життя. У дівчини понад 1,6 мільйона передплатників в Інстаграм, яким вона показує свою сім'ю, захоплення, свої вбрання та багато іншого.
Нині Даша з маленьким сином виїхали з України до Польщі. Квіткова зупинилася у Варшаві, де влаштувала ефектну міську фотосесію.
У блакитному корсеті та чорних трендових штанах із завищеною талією Дарія прогулялася вулицями столиці Польщі. Стильний образ блогерки доповнила аксесуарами: маленькою сумочкою від відомого бренду та сонцезахисними окулярами.
«Дарья у Варшаві», - назвала серию снимком Квіткова.
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Читачки сторінки Даші Квіткової зачаровані її витонченістю та грацією. Вони порівняли блогерку з кіноактрисою.
«Як кінозірка»,
"Дар'я, терміново на обкладинку журналу!",
"Супер зірка",
"Як можна бути такою неймовірно красивою? 😍😍😍", - пишуть у мережі.
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