Українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер усілякими способами привертає до себе увагу та нерідко розповідає про сімейні конфлікти, ділиться сварками на публіку та ридає на камеру. Навіть операцію зі збільшення грудей вона публічно показувала в мережі і більше тижня розповідала кожну деталь, щоб ще більше звернути на себе увагу.

Тому різні сімейні моменти із коханим скандальним блогером Олександром Волошиним Трінчер також показує на публіку. Цього разу Ганна показала, як проходить їхній ранок і чим вони займаються на кухні.

«Наші ранкові розбирання. Як ви вважаєте?" - пише Трінчер.

А чого я, я? Ти сидиш, а я ходжу, прибираю туди-сюди. Хто у домі хазяїн?" – жартівливо обурився Волошин.

«А нічого, що я вранці розклала всю білизну. Тебе це не бентежить?" - поцікавилася Ганна у відповідь. На що її коханий помітив, що його зараз не турбує.

Ти жінка, це жіноча робота. Мушу прибирати, прати» - зауважив Волошин.

Ганна поцікавилася у фанатів: «Жінка комусь щось винна?».

Раніше Ганна поділилася кокетливим відео, як створює стильний образ, щоправда, засвітила зайве.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Як вам мій образ?" Шанувальники відразу почали коментувати нове відео артистки.

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