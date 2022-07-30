Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер всяческими способами привлекает к себе внимание и нередко рассказывает о семейных конфликтах, делится ссорами на публику и рыдает на камеру. Даже операцию по увеличению груди она публично показывала в сети и более недели рассказывала каждую деталь, чтобы еще больше обратить на себя внимание.
Поэтому различные семейные моменты с возлюбленным скандальным блогером Александром Волошиным Тринчер также показывает на публику. В стори в этот раз Анна показала, как проходит их утро и чем они занимаются на кухне.
«Наши утренние разборки. Как вы считаете?» - пишет Тринчер.
«А чего я, я? Ты сидишь, а я хожу, убираю туда-сюда. Кто в доме хозяин?» - шутливо возмутился Волошин.
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«А ничего, что я утром разложила все белье. Тебя это не смущает?» - поинтересовалась Анна в ответ. На что ее возлюбленный подметил, что его данный момент не волнует.
«Ты женщина, это женская работа. Должна убирать, стирать» - заметил Волошин.
Анна поинтересовалась у фанатов: «Женщина кому-то что-то должна?».
Ранее Анна поделилась кокетливым видео, как создает стильный образ, правда, засветила лишнее.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Как вам мой образ?". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки.
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