Артистка здивувала публіку вибором вбрання, в якому сяяла під час поїздки.

Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі почала звертати увагу публіки на себе і більше гуляє разом з дітьми. Також знаменитість нерідко влаштовує робочі поїздки, але не цурається кількох кадрів для шанувальників.

І хоча з недавніх пір Джолі має свій Інстаграм, сама кадри з особистого життя вона там не публікує. Проте шанувальники часто показують цікаві зустрічі із Джолі.

Нещодавно артистку помітили із сином Паксом у столиці Великобританії. Для появи колишня дружина Бреда Пітта обрала оригінальний костюм-піжаму від популярного дизайнера.

Вартість шоколадного піжамного комплекту, який продемонструвала артистка, становить 1645 фунтів стерлінгів (близько 73 тисячі гривень). Доповнила цибулю артистка взуттям від Valentino на плоскому ходу, сонцезахисні окуляри та сумку Saint Laurent.

«Енджі, ти як завжди виглядаєш дуже мило, а Пакс дуже гарний, я люблю вас обох; Я люблю її піжаму! Нагадує мою з Victoria's Secret 😍; ❤️Que mulher!; Чому вона в піжамі??; Піжама? Справді?? Нієї, ні ні, Енджі, що ти робиш? 😮😢» - пишкт у мережі.

Фанати також люблять згадувати про останні виходи у світ артистки, яка підбирає для публіки завжди лаконічні образи. Родзинка стилю Джолі полягає у відсутності зайвих деталей. Зірка віддає перевагу платтям у підлогу без принтів, дорогоцінного каміння і взагалі зайвих прикрас.

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