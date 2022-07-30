Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя и больше гуляет вместе с детьми. Также знаменитость нередко устраивает рабочие поездки, но не отказывается от нескольких кадров для поклонников.

И хотя с недавних пор у Джоли есть свой Инстаграм, сама кадры из личной жизни она там не публикует. Однако поклонники часто показывают интересные встречи с Джоли.

Недавно артистку заметили с сыном Паксом в столице Великобритании. Для выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала оригинальный костюм-пижаму от популярного дизайнера.

Стоимость шоколадного пижамного комплекта, который продемонстрировала артистка, составляет 1645 фунтов стерлингов (около 73 тысяч гривен). Дополнила лук артистка обувью от Valentino на плоском ходу, солнцезащитные очки и сумку Saint Laurent.

«Энджи, ты как всегда выглядишь очень мило, а Пакс очень красивый, я люблю вас обоих; Я люблю ее пижаму! Напоминает мою из Victoria's Secret 😍; ❤️Que mulher!; Почему она в пижаме??; Пижама? Действительно?? Нееет, нет нет, Энджи, что ты делаешь? 😮😢» - пишкт в сети.

Фанаты также любят вспоминать о последних выходах в свет артистки, которая подбирает для публики всегда лаконичный образы. Изюминка стиля Джоли состоит в отсутствии лишних деталей. Звезда предпочитает платья в пол без принтов, драгоценных камней и вообще лишних украшений.

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