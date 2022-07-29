Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Україні та приєдналася до волонтерської кухні, де активно допомагала, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала архівне сімейне фото.

На новій старій фотографії Даша показала своїх батьків у день їхнього весілля. Мабуть, батько артистки взяв на руки її маму в гарній весільній сукні, вони позують фотографу в цікавій локації.

У підписі до публікації Астаф'єва розповіла, що з того весільного дня минуло вже 38 років, які її батьки мешкають разом.

"Батьки завжди були взірцем поважних, тендітних та не схожих на інших родин відносини. Не можливо поважати себе та знайти своє місце у світі без прикладу. Ніяка освіта не втримає тебе у рамках людини. Ніякі кошти або досягнення не залишать навколо гідних, таких, яким ти сам прагнеш бути! Ми дуже вдячні вам за те що в нас завжди є дім. Де тепло, і де можна бути дитиною. Вам є що берегти, і завжди буде сенс. Любимо вас! Гірко 38", - написала Даша.

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