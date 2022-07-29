Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Украине и присоединилась к волонтерской кухне в Киеве, где активно помогала, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила архивное семейное фото.

На новой старой фотографии Даша показала своих родителей в день их свадьбы. Как видно, отец артистки взял на руки ее маму в красивом свадебном платье, они позируют фотографу в интересной локации.

В подписи к публикации Астафьева рассказала, что с того свадебного дня прошло уже 38 лет, которые ее родители живут вместе.

"Родители всегда были образцом уважаемых, хрупких и непохожих на другие семьи отношения. Невозможно уважать себя и найти свое место в мире без примера. Никакое образование не удержит тебя в рамках человека. Никакие средства или достижения не оставят вокруг достойных, таких, которым ты сам хочешь быть! Мы очень благодарны вам за то, что у нас всегда есть дом. Где тепло и где можно быть ребенком. Вам есть что беречь и всегда будет смысл. Любим вас! Горько 38", - написала Даша.

Напомним, "Никогда так не болело": Дантес после развода с Дорофеевой показал свое холостяцкое жилище.

Как сообщала Politeka, "Символ украинских женщин": Лида Ли из "Танців з зірками" встала на защиту первой леди Зеленской.

Также Politeka писала, что "Делает "звездочки" и…": Квиткова из "Холостяка" рассказала, как маленький сын отображает ее эмоции.