Популярний український виконавець Володимир Дантес, який кілька місяців тому розлучився із дружиною Надією Дорофєєвою після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав фото та відео зі свого холостяцького житла та привітав українців зі свят – Днем української Державності.
На нових кадрах можна побачити затишну кімнату в променях заходу сонця. На тумбочці стоїть оригінальний білий торшер, а з іншого боку на полиці стоїть цікава картина. Сам Вова зайнятий тим, що вішає на стіну кімнати великий український прапор. На останньому фото у своєму посту Дантес також показав український прапор, який висить у зруйнованій будівлі у його рідному місті Харкові.
У підписі до публікації Володимир написав: "Сьогодні вперше відзначаємо День Української Державності. В 1034 раз - День Хрещення Русі – України. І я вже в 34 раз – день Володимира. Тепер Прапор завжди поруч, бо здається ще жодного разу ми не єднались так сильно. Останнє фото - Харків. Ніколи так не боліло за рідний Ха".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
«Там ми їх і поховаємо»: росія перекидає війська у стратегічну пастку, що відомо
"Нам не дадуть вийти, нас покинули": оприлюднено відеозвернення російських окупантів з Херсону
53-річна Лопес у "дірявому" боді здивувала станом фігури поблизу: "Вищий сорт"
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Нагадаємо, Схудла і вся в чорному: Галкін показав, як Пугачова змінилася після втечі з росії, відео.
Як повідомляла Politeka, "Шикарна пара": екс-"Холостяк" Макацарія повіз молоденьку дружину у весільну подорож, фото.
Також Politeka писала, що "Зі склом під ногами": Марічка Падалко побувала в квартирі Лідії Таран після двох "прильотів".