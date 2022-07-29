Популярний український виконавець Володимир Дантес, який кілька місяців тому розлучився із дружиною Надією Дорофєєвою після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав фото та відео зі свого холостяцького житла та привітав українців зі свят – Днем української Державності.

На нових кадрах можна побачити затишну кімнату в променях заходу сонця. На тумбочці стоїть оригінальний білий торшер, а з іншого боку на полиці стоїть цікава картина. Сам Вова зайнятий тим, що вішає на стіну кімнати великий український прапор. На останньому фото у своєму посту Дантес також показав український прапор, який висить у зруйнованій будівлі у його рідному місті Харкові.

У підписі до публікації Володимир написав: "Сьогодні вперше відзначаємо День Української Державності. В 1034 раз - День Хрещення Русі – України. І я вже в 34 раз – день Володимира. Тепер Прапор завжди поруч, бо здається ще жодного разу ми не єднались так сильно. Останнє фото - Харків. Ніколи так не боліло за рідний Ха".

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