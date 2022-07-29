Популярна українська блогерка та дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка близько року тому стала мамою маленького Лева, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу красуня виклала миле фото із сином та розповіла своєму емоційному стані.

На новій фотографії Даша знята у домашній обстановці, вона стоїть спиною до камери і тримає на руках маленького сина. На ній затишний білий халат, волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і трохи сумний вигляд.

У підписі до публікації Квіткова розповіла, як маленький син відображає її власний емоційний стан. "Лев зараз повне відображення того, що відбувається у мене всередині. Спочатку він сміється, грає, насолоджується життям і начебто все ок, а через секунду він уже гірко плаче і хоче до мене в обійми, але ще через секунду у нього починається дика істерика, він робить "зірочки" і не хоче, щоб його чіпали. Саме так і виглядає зараз моє (і не тільки) самопочуття. Це до питання "як я", якщо ви питали", - написала блогерка.

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