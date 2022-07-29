Популярна українська співачка та учасниця шоу "Танці зі зірками" Ліда Лі, яка була підопічною продюсерського центру Монатіка, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала оригінальне фото, яким вирішила підтримати першу леді України.

Днями фотографія Олени Зеленської на обкладинці глянцю Vogue наробила шуму в соцмережі. Деякі користувачі були обурені, що поза першої леді, в якій вона сиділа на сходах в Офісі президента, недостатньо жіночна. У відповідь на це багато жінок, серед яких і знаменитості, стали на захист Зеленської та почали публікувати свої фото у подібних позах.

Серед них опинилася і Ліда Лі, вона виклала оригінальний кадр із минулорічної фотосесії, на якому з'явилася в яскравому образі і такій самій "не жіночній" позі.

"Ні" всім минулим стериотипам. Я сучасна жінка, і я можу сидіти так, як мені комфортно. Я жінка, і я сильна, рішуча, віддана своїй країні і боротимуся за неї і за свої права, до кінця! А ця поза зараз – символ незламних, сильних українських жінок! #sitlikeagirl #sitasyouplease – на підтримку Першої Леді @olenazelenska_official та всіх жінок", - підписала фотографію артистка.

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