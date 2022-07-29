Як пише Politeka.net , Макс Чмерковський - чемпіон з латиноамериканських танців і переможець американських "Танців у зірками". А ще зірку нещодавно запросили судити український проект "Танці зі зірками". Не забуває Макс і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Чмерковський опублікував відео, на якому танцював із дружиною.

"Пішов трохи потанцювати з однією з найкращих, хто коли-небудь робив це. Якщо є ліки від цього, я напевно не хочу його", - написав Макс.

"Вона гаряча. Я переглядав це разів 30, і вона стає все гарячішою", - додав зірка.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Я найбільше закоханий у твою дружину", "І точно так само, як ця дитина № 2 вже в дорозі!", "Ух ти! Потрібно набагато більше цього!! Я сумував за вами двома на танцполі разом", "Вау. .. після цього мені потрібна цигарка!! Лол (навіть не курю!)", "Саме так я і уявляв собі вашу історію кохання. Побачили один одного через кімнату, встановили ідеальний зоровий контакт, трохи поворухнулися і бум!!".

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