Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - чемпион мира по латиноамериканским танцам, а также победитель американских "Танців з зірками". Звезда также был первым украинским "Холостяком", а в прошлом году стал судьей украинских "Танців з зірками". Теперь звезда засветился с супругой на красной дорожке ESPYS 2022. Фото пары опубликовали на страничке Just Jared в Инстаграм.

На фото Макс был в черном костюме и белой рубашке, а Пета для мероприятия выбрала блестящее шикарное платье с эффектным вырезом. Пара обнялась на красной дорожке, позируя для снимка.

"Так весело", - написала под фото Пета.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Прелестно", "Боже мой, она сногсшибательная, ты счастливчик, Макс (но ты не должен себя ругать)", "Такой красивый, а Пета такая красивая! Какая парочка", "Красивая пара Макс и Пета".

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