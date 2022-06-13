Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор с украинскими корнями. Звезда чемпион мира по латиноамериканским танцам, а также победитель американских "Танцев со звездами". А в прошлом году Макса позвали судить украинский проект "Танці з зірками". Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Макс был в плавках и шляпке. Звезда позировал, хвастаясь своим подтянутым телом. Картинка двигалась, поэтому ролик получился довольно забавным.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Пусть живет Колумбия", "Все еще умудряется выглядеть горячим", "Так странно, я чувствую, что моя голова движется", "Твой лучший танец", "Лучше танцуй мальчик!!!!", "теперь вы наконец-то научились двигаться!".
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