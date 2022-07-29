Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - чемпион по латиноамериканским танцам и победитель американских "Танців в зірками". А еще звезду не так давно пригласили судить украинский проект "Танці з зірками". Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Чмерковский опубликовал видео, на котором танцевал с супругой.

"Пошел немного потанцевать с одной из лучших, кто когда-либо делал это. Если есть лекарство от этого, я определенно не хочу его", - написал Макс.

"Она горячая. Я пересматривал это раз 30, и она становится все горячее", - добавил звезда.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Я больше всего влюблен в твою жену", "И точно так же, как этот ребенок № 2 уже в пути!", "Ух ты! Нужно намного больше этого!! Я скучал по вам двоим на танцполе вместе", "Вау... после этого мне нужна сигарета!! Лол (даже не курю!)", "Именно так я и представлял себе вашу историю любви. Увидели друг друга через комнату, установили идеальный зрительный контакт, немного пошевелились и бум!!".

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