Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - американский чемпион по латиноамериканским танцам с украинскими корнями. Звезда женат на Пете Маргатройд. У супругов есть сын Шай Александр, которого Пета родила в 2017 году. А в новом интервью жена Чмерковского рассказала о потере ребенка. Фрагмент с этими откровениями опубликовал "Зірковий шлях" на своей страничке в Инстаграм.

"Жена Макса Чмерковского впервые рассказала о потере ребенка

Танцовщица Пета Маргатройд призналась в интервью для журнала People - пережила 3 выкидыша. Об этом знали только самые родные, и она рада, что наконец-то этим поделилась:

"У меня было три выкидыша, и для нас с Максом это было долгое, тяжелое, травматическое, стрессовое, очень грустное путешествие", - отмечено было в публикации.

Украинцы поставили почти тысячу лайков и не писали комментарии.

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