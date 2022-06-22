Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - американский чемпион по латиноамериканским танцам с украинскими корнями. Звезда женат на Пете Маргатройд. У супругов есть сын Шай Александр, которого Пета родила в 2017 году. А в новом интервью жена Чмерковского рассказала о потере ребенка. Фрагмент с этими откровениями опубликовал "Зірковий шлях" на своей страничке в Инстаграм.
"Жена Макса Чмерковского впервые рассказала о потере ребенка
Танцовщица Пета Маргатройд призналась в интервью для журнала People - пережила 3 выкидыша. Об этом знали только самые родные, и она рада, что наконец-то этим поделилась:
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"У меня было три выкидыша, и для нас с Максом это было долгое, тяжелое, травматическое, стрессовое, очень грустное путешествие", - отмечено было в публикации.
Украинцы поставили почти тысячу лайков и не писали комментарии.
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