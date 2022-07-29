Вирішила прокоментувати петицію, в якій пропонують зняти заборону на виїзд чоловіків інтелектуальних професій, водночас воювати мають лише спеціально навчені люди.

Раміна навела приклад свого нареченого-адвоката, якого звуть Женя.

«Він адекватний чоловік, який не може бути десь у Європі, поки в нас гинуть люди, він високоінтелектуальна людина і він воює», - розповіла блогерка.

Вона повідомила, що в бригаді її нареченого служать як адвокати, так і програмісти – люди, які не вчилися воювати.

«Відповідайте мені чесно, серед тих, хто хоче виїхати, справді велика кількість тих небоєздатних чоловіків, що наші жінки-снайпера повинні сидіти по 40 годин у сміттєвих баках у памперсах. Чи справді ті, хто хоче виїхати так донатитимуть на ЗСУ, що вони будуть кориснішими там, ніж тут воюватимуть», - звернулася вона.

За словами блогерки, твердження, що інтелектом не допоможеш армії – це помилкове твердження.

Раміна Есхакзай наголосила, що єдині петиції, які потрібно створювати – це, щоб світ визнав росію країною-терористом.

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