Украинская ведущая и блогер Рамина Эсхакзай решила пообщаться с аудиторией и ответила на ряд вопросов

У себя в Instagram блогерша начала общение с аудиторией в формате вопросов-ответов, что как известно подталкиваете подписчиков к активности, тем самым повышаете приоритет аккаунта в ленте.

Рамина решила ответить на вопрос о личных отношениях: «Вот этот человек запретил мне рассказывать про отношения с ним, а я принципиально не изменяю, поэтому сорри, отвечать не буду».

Также блогершу попросили прокомментировать, как она относится к тем людям, которые несмотря на войну продолжают жить на полную «катушку».

«Раньше бесили, сейчас по**й. Я больше думаю, как привлечь иностранцев, чтобы знали про ситуацию в Украине», - ответила Эсхакзай.

Еще одна подписчица попросила отреагировать Рамину на поведение другой известной блогерши Софии Стужук, которая во время войны вовсю сотрудничает с россиянами.

Эсхакзай призналась, что россияне и ей предлагают деньги. Если бы она согласилась, то возможно имела в своем кармане около 20 тысяч долларов и не была б в минусе.

«Если бы я с 24.02.2022 соглашалась в моем кармане было б минимум +20 тыс. долларов, а не минус с тремя нолями дол. Но я приняла решение закончить вести любые дела с государством-террористом», - ответила блогерша.

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