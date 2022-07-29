Рамина Эсхакзай решила прокомментировать петицию, в которой предлагают снять запрет на выезд мужчин интеллектуальных профессий, в тоже время воевать должны только специально обученные люди.

Она привела в пример своего жениха-адвоката, которого зовут Женя.

«Он адекватный мужчина, который не может находится где-то в Европе, пока у нас гибнут люди, он высокоинтеллектуальный человек и он воюет», - рассказала блогерша.

Она сообщила, что в бригаде ее жениха служат, как адвокаты, так и программисты – люди которые не учились воевать.

«Ответьте мне честно, среди тех, кто хочет выехать, действительно большое количество тех небоеспособных мужчин, что наши женщины-снайпера должны сидеть по 40 часов в мусорных баках в памперсах. Действительно ли те, кто хочет выехать будут так донатить на ВСУ, что они будут полезнее там, чем здесь воевать», - обратилась она.

По словам блогерши, утверждение, что интеллектом не поможешь армии – это ошибочное утверждение.

Рамина Эсхакзай подчеркнула, что единственные петиции, которые нужно создавать - это чтобы мир признал россию страной-террористом.

Напомним, Рамина Эсхакзай показала мужчину и рассказала об отношениях с ним: "Принципиально не изменяю"

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