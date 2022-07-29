Колишній учасник гурту "Час і Скло" Олексій Завгородній, який нещодавно висловився про події в країні, дав інтерв'ю провідному Славі Дьоміну і торкнувся кількох цікавих тем.

За словами Олексія Завгороднього, він сумує за своїм товаришем Потапом, який втік до Іспанії подалі від війни і фактично не показується. Олексій зазначає, що тепер вони почали спілкуватися рідко з низки причин.

«Тут мова не лише про Потапу, про всіх, хто опинився за кордоном до війни, можу сказати, коли я з ними розмовляю, я розумію, що їм дуже складно розуміти, що вони і як вони. Вони не бачили цих ракет, вони не бачили, що тут дійсно відбувається» - висловився чоловік.

Він наголосив, що гострих тем із Потапом не обговорює, вони почали віддалятися. Також він не раз просив повернутися артиста додому:

«Я не єдиний його друг, який про це йому говорить. Дуже багато, з ким я спілкуюся, з людьми, які тут, звісно, ​​кожен йому каже. Але мені здається, що дуже складно йому, мабуть, сприймати це все і розуміти, як він повернеться, що воно буде».

Також Позитив представив нову пісню з нецензурними виразами. Композиція називається «Нічого особистого», вона російською мовою. Пісня зовсім не схожа на ті, що Позитив виконував раніше.

Нагадаємо, що Позитив, який пішов від Потапа, почав виступати з Дядей Вадей із гурту Mozgi.

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