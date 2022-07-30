Як пише Politteka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар та переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка після початку війни зайнялася пропагандою української кухні по всьому світу. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

"Значить я люблю повертатися ніби додому. Це СТБ - знаєте? У мене начебто є дві дружини. СТБ означає перша дружина, а "плюси" - це ніби друга дружина. двох. Ааа... Зараз плакатиму", - сказав Євген.

"У мене є дві дружини. Хто вони – слухайте. Іду на Інтерв'ю, тому чекайте незабаром новин від Клопотенка", - написав Клопотенко.

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"Багато вчорашніх сторіс, ви ж пам'ятаєте, що це за ялинка?", - написав Клопотенко.

"З ранку і до комендантської години я розгрібав свої повідомлення у телеграмі. 3 дні вихідних та знову 1829 робочих днів", - додав зірка.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет найсмачніших кабачкових оладок.

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