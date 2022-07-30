Как пишет Politteka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда после начала войны занялся пропагандой украинской кухни по всему миру. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
"Значит я люблю возвращаться вроде домой. Это СТБ - знаете? У меня вроде есть две жены. СТБ значит первая жена, а "плюсы" - это вроде вторая жена. И я не понимаю, какую жену я люблю больше, но я люблю их двоих. Ааа... Сейчас буду плакать", - сказал Евген.
"У меня есть две жены. Кто они - слушайте. Иду на Интервью, поэтому ждите скоро новостей от Клопотенко", - написал Клопотенко.
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Сообщалось, что Евгений поделился кадрами, где показал квартиру и елку
"Нмного вчерашних сторис, вы же помните, что это за елка?", - написал Клопотенко.
"С утра и до комендантского часа я разгребал свои сообщения в телеграмме. 3 дня выходных и снова 1829 рабочих дней", - добавил звезда.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет вкуснейших кабачковых оладий
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