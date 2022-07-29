Это не только полезно и сытно, но и вкусно.

Как сообщает Politeka.net, кабачки - универсальный овощ, который можно жарить, тушить, запекать на мангале, добавлять в супы, а также готовить вкуснейшие оладьи.

Победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом кабачковых оладушек с ингридиентом, который подарит им особый вкус.

Ингридиенты: 1 кабачок, 1 яйцо, соль, столовая ложка сметаны, 3-4 столовых ложки муки. Сушеный укроп - сколько ваша душа желает, но в пределах разумного.

Способ приготовления рецепта Евгения Клопотенко:

1.Кабачки натереть на крупной терке.

2.Добавить яйцо и сметану. Посолить.

3.Всыпать муку и добавить укроп. Снова перемешать до однородности.

4. Жарить нужно в разогретом масле где-то по 1-2 минуты с каждой стороны.

5.Подавать как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо со сметаной.

"Не думайте, доверьтесь мне. Вам понравится... Можете пойти дальше и прокачивать кабачковый вкус чем хотите: мята, чеснок, сыр, грибы, кукуруза. Это та база, где все ваши игры имеют смысл, потому что кабачки больше отвечают по структуре и подстраиваются под другие продукты", - добавил Евгений Клопотенко, предложив пользователей сети, пробовать поэкспериментировать.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет оригинальных кабачков на зиму.

Как сообщала Politeka, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделилась оригинальным рецептом завтрака.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал, как найти успокоение на кухне.