Кабачки такие, что будут играть по вашим правилам.

Как сообщает Politeka.net, консервация из кабачков наиболее популярная и универсальная. Они подходят к любому гарниру, а также достаточно вкусные в самостоятельном виде.

Победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом кабачков с кетчупом "Чили" - они в меру острые, пикантные и очень ароматные.

"Кабачки такие, что будут играть по вашим правилам. Поэтому наслаждайтесь ими зимой. Они будут и хрустящими, и насыщенными, и пряными, и немного острыми из-за чили", - написал Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

кабачки – 500г

вода – 300 мл

уксус – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

кетчуп "Чили" – 1,5 ст.л.

гвоздика, горошина душистого перца, несколько горошин черного перца, 1/3 ч.л. семен фенхеля.

Способ приготовления рецепта от Евгения Клопотенко:

1. Итак, чтобы закрыть 1 банку в 750 мл: на 300 мл воды добавьте 1 ч.л. соли, 2ст.л. сахара, 1,5 ст.л. кетчупа чили.

2.Прокипятите все, выключите и добавьте 2 ст.л. уксуса.

3.В стерилизованную банку (держите 20 минут в духовке при температуре 180 градусов) бросаете кабачки (500г, нарезанные крупными кусками), гвоздику, горошину душистого перца, несколько горошин черного перца, 1/3 ч.л. семена фенхеля, заливаете маринадом и держите банку без крышки в кипятке 10-15 минут.

4.Не забудьте отдельно простерилизовать крышку и все готово.

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